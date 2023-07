Behörden registrieren deutlichen Anstieg von häuslicher Gewalt

Kurzmeldung ein/ausklappen Erneute Proteste gegen Justizreform in Israel

Tel Aviv: Bei Protesten gegen die geplante Justizreform in Israel sind wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Allein in der Großstadt Tel Aviv haben am Abend rund 150 000 gegen das Vorhaben demonstriert. Vor einer Abstimmung in der Knesset über das Vorhaben in der kommenden Woche bekam die Protestbewegung damit wieder deutlich mehr Zulauf. Angesichts des starken Widerstands in der Bevölkerung hatte Ministerpräsident Netanjahu die Pläne zum Umbau der Justiz zwischenzeitlich auf Eis gelegt, jetzt will er sie aber wieder vorantreiben. Kritiker sehen die Gewaltenteilung in Israel in Gefahr.

