Behörden registrieren Corona-Infizierte auf Schlachthof in Bayern

Bogen: Wie schon in anderen Bundesländern ist jetzt auch ein Schlachthof in Bayern von der Pandemie betroffen. Wie der BR vom Landratsamt Straubing-Bogen erfuhr, sind beim Geflügelschlachter Wiesenhof acht Menschen positiv getestet worden. Man wisse seit Freitag von den Fällen, erklärte ein Sprecher. Seit dem Mittag läuft eine Reihentestung der knapp 1.000 Mitarbeiter des Schlachthofes in Bogen. Der Betrieb läuft demnach weiter. Gesundheitsministerin Huml sagte, Problem sei, dass einige der Betroffenen in kleineren Gemeinschaftsunterkünften zusammen lebten. Für die Käufer von Wiesenhof-Geflügel besteht laut Landratsamt keine Ansteckungsgefahr. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner forderte die Branche auf, Konzepte zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu entwickeln.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2020 23:00 Uhr