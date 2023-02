Behörden rechnen mit starken Nachbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet

Kurzmeldung ein/ausklappen Warnstreiks legen Flugverkehr in Deutschland weitgehend lahm

München: Ein Streik der Gewerkschaft Verdi hat den Flugverkehr in Deutschland großflächig zum Erliegen gebracht. An den Drehkreuzen Frankfurt am Main und München sowie an fünf weiteren großen Flughäfen fielen laut Betreibern und Gewerkschaft praktisch alle Passagier- und Frachtflüge aus. Insgesamt waren dem Verband der Flughäfen zufolge mehr als 2400 Flüge mit annähernd 300.000 Passagieren betroffen. Abgewickelt wurden in München nur angemeldete Sonderflüge mit Teilnehmern der Münchner Sicherheitskonferenz, an der etliche Regierungsvertreter aus dem In- und Ausland teilnehmen. Verdi will mit dem ganztägigen Warnstreik vor allem Druck in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufbauen. Zugleich streiken aber auch Mitarbeiter der Luftsicherheit und von Bodenverkehrsdiensten, die nicht zum öffentlichen Dienst gehören

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 19:00 Uhr