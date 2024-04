Behörden rechnen mit sieben Tote bei Explosion an Stausee in Italien

Bologna: Nach der Explosion gestern in einem Wasserkraftwerk an einem Stausee im Norden Italiens gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden. Befürchtet wird, dass neben den drei geborgenen Toten vier weitere Arbeiter ums Leben kamen. Die Suche nach ihnen wird dennoch fortgesetzt. Mindestens fünf Menschen erlitten teils schwere Brandverletzungen. Nach ersten Erkenntnissen war bei Arbeiten an einer Turbine in etwa 30 Metern Tiefe ein Feuer ausgebrochen. Das soll die Explosion ausgelöst haben. Dadurch drang Wasser in die Anlage ein, was die Bergungsarbeiten erschwert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 11:00 Uhr