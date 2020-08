Behörden prüfen Maßnahmen nach weiterem Corona-Ausbruch in Mamming

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 11:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Nachdem in der niederbayerischen Stadt ein weiterer Corona-Ausbruch bekannt geworden ist, wollen die Behörden Maßnahmen prüfen. Ein Polizeisprecher sagte am Morgen, es werde alles getan, um die Gesundheit der Betroffenen zu erhalten und um die Bevölkerung zu schützen. Die Lage werde sehr genau beobachtet und bewertet. Zuvor waren in einem weiteren Betrieb in Mamming 27 Corona-Infizierte ermittelt worden. Sie und ihre Kontaktpersonen wurden von den negativ Getesteten getrennt und isoliert. Nach Angaben des Landratsamts Dingolfing-Landau sollen sich die Saisonarbeitskräfte aufgrund der räumlichen Nähe zu dem Gemüsehof angesteckt haben, in dem es den ersten Corona-Ausbruch gegeben hatte. Um 13 Uhr will Landrat Bumeder über die Ergebnisse der Reihentestungen und das aktuelle Corona-Geschehen vor Ort informieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.08.2020 11:30 Uhr