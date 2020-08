Behörden prüfen die Auftritte von drei bayerischen Polizisten

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Innenminister Herrmann hat im Interview mit dem BR bestätigt, dass bei der Anti-Corona-Demonstration in Berlin auch drei Beamte der bayerischen Polizei aufgetreten sind. Es handle sich um zwei aktive und einen bereits im Ruhestand befindlichen Polizeibeamten, die auch schon in der Vergangenheit auffällig geworden seien. Die Fälle werden nun vom Dienstherrn sorgfältig überprüft, ob hier Dienstvergehen vorliegen. Der Minister betonte, natürlich habe jeder Beamte auch privat das Recht auf Meinungs- und Dmeonstrationsfreiheit. Sobald dies aber mit Polizeiaufgaben verquickt werde, sei dies an der Grenze dessen, was zulässig ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 18:30 Uhr