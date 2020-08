Behörden prüfen Auftritte von bayerischen Polizisten bei Corona-Demonstration

Nachrichtenarchiv - 30.08.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Behörden im Freistaat prüfen Auftritte von drei bayerischen Polizisten bei der Demonstration gegen die Corona-Auflagen gestern in Berlin. Im Internet waren Fotos verbreitet worden, die drei Beamte als Redner bei der Großdemonstration zeigen sollen. Laut Innenminister Herrmann handelte es sich dabei um private Auftritte, die von den Polizeipräsidien dienstaufsichtlich sehr genau geprüft würden. Insbesondere wenn es sich um Reichsbürgerideologie handele oder wenn der Betreffende im extremistischen Milieu anzusiedeln sei, werde man alle Hebel für harte Sanktionen in Bewegung setzen, so der Innenminister. Hier habe die Meinungsfreiheit von Polizisten - auch im Ruhestand - klare Grenzen. Die SPD im bayerischen Landtag forderte eine umfassende Aufklärung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.08.2020 16:00 Uhr