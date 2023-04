Behörden nehmen zwei Brüder wegen Anschlagsplänen fest

Kurzmeldung ein/ausklappen US-Sänger Harry Belafonte stirbt mit 96 Jahren

New York: Der US-Sänger und Schauspieler Harry Belafonte ist tot. Wie seine PR-Firma mitteilt, starb Belafonte heute im Alter von 96 Jahren an Herzversagen. Der gebürtige New Yorker feierte ab Mitte der 50er Jahre mit Liedern wie "Banana Boat Song" oder "Island In The Sun" Welterfolge. Er verkaufte an die 150 Millionen Alben. Belafonte war aber auch ein Wegbereiter für schwarze Künstler in den USA und engagierte sich als Bürgerrechtsaktivist sowie im Kampf gegen Armut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2023 17:00 Uhr