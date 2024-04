Behörden nehmen Verdächtige nach Seilbahnunglück fest

Antalya: Nach dem Seilbahnunglück in der südtürkischen Küstenstadt mit einem Toten und zehn Verletzten gibt es erste Ergebnisse der Ermittlungsbehörden. Auslöser des Unglücks waren nach Angaben von Justizminister Tunc Mängel und Rost an den Verbindungspunkten der Stützpfeiler, sowie der schlechte Zustand der Rollen. Die Behörden erließen Haftbefehl gegen 13 Verdächtige, darunter die Chefs des Seilbahnbetriebs. Nach fast 24 Stunden in luftiger Höhe wurden gestern die letzten der 174 Insassen aus den Gondeln mit Hubschraubern gerettet. Ein Stützpfeiler war am Freitag auf eine Kabine gestürzt, die Insassen waren in die Tiefe gerutscht.

