Behörden melden über 2.000 neue Corona-Fälle in Bayern

Kramp-Karrenbauer begrüßt Kompromiss um CDU-Vorsitz

Berlin: Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat begrüßt, dass sich ihre Nachfolge-Kandidaten auf einen Termin für den nächsten Parteitag geeinigt haben. In einem Interview mit dem ZDF sagte sie, sie finde es gut, dass es wieder einen fairen Wettbewerb gebe. So könne sich die CDU in den nächsten vier Wochen wieder um das kümmern, was die Leute erwarteten - nämlich um das Land und Corona, so Kramp-Karrenbauer. Die drei Kandidaten für den Vorsitz der CDU, Merz, Laschet und Röttgen, hatten zuvor beschlossen, die Führungsfrage Mitte Januar auf einem Parteitag zu klären. Nachdem bekanntgeworden war, dass der für den 4. Dezember angesetzte Präsenzparteitag wegen der Corona-Pandemie verschoben werden soll, war es innerhalb der CDU zu Streitigkeiten gekommen. So hatte Merz Teilen der Partei vorgeworfen, dadurch seine Wahl verhindern zu wollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 16:00 Uhr