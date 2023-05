Behörden melden Festnahmen von mutmaßlichen IS-Unterstützern

Meldungsarchiv - 31.05.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Karlsruhe: In mehreren Bundesländern sind die Behörden heute gegen mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat vorgegangen. Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, wurden sieben Beschuldigte festgenommen. Den vier Frauen und drei Männern wird zur Last gelegt, terroristische Aktivitäten des IS durch Spenden gefördert zu haben. Mindestens 65.000 Euro sollen an die Terrormiliz überwiesen worden sein. Die Beschuldigten sollen überwiegend die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Mehr als 1.000 Beamte waren im Einsatz. Insgesamt wurden mehr als 100 Objekte durchsucht. Betroffen waren unter anderem die Bundesländer Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Die Generalstaatsanwaltschaft München teilte zudem mit, dass es in Bayern insgesamt 13 Beschuldigte gibt, Festnahmen gab es hier aber bisher nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2023 12:00 Uhr