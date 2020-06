Behörden melden Corona-Fälle bei Schlachtbetrieb in Niedersachen

Nachrichtenarchiv - 23.06.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wildeshausen: Nach dem Corona-Ausbruch in Nordrhein-Westfalen meldet nun auch Niedersachsen Infektionen von Schlachthof-Beschäftigten. In Wildeshausen in der Nähe von Oldenburg gibt es 23 Corona-Fälle. Getestet wurden etwa doppelt so viele Menschen. Das Unternehmen, zu dessen Firmengruppe unter anderem die Marke Wiesenhof gehört, will nun alle 1100 Mitarbeiter auf das Corona-Virus testen. Alle bisher Infizierten arbeiteten mit einem Werkvertrag. Diese in der Fleischbranche verbreitete Praxis, bei der Arbeiter nicht direkt bei den Schlachthöfen angestellt werden, steht aktuell in der Kritik. Der nordrhein-westfälische Unternehmer Tönnies will die Beschäftigten künftig direkt anstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 23:00 Uhr