Behörden informieren über Impfskandal von Wemding

Filmteam nimmt erste Dreharbeiten im All auf

Baikonur: Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt ist ein Filmteam für Dreharbeiten zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Nach ihrem Start vom Weltraumbahnhof in Kasachstan dockte die Sojus-Rakete mit dem Regisseur Klim Schipenko und der Schauspielerin Julia Peressild an der ISS an. Das Filmteam hat für den Dreh zwölf Tage Zeit. Für die russische Raumfahrt, die in den vergangenen Jahren immer wieder mit Pannen und Rückschlägen zu kämpfen hatte, wäre dieser erste Filmdreh im All zumindest ein kleiner Prestigeerfolg.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2021 22:00 Uhr