Behörden in NRW verhängen Einschränkungen in zwei Kreisen nach Corona-Ausbruch

Audi verlängert Kurzarbeit bis Ende Juli

Ingolstadt: Der Autokonzern Audi will die Kurzarbeit am Standort Ingolstadt bis Ende Juli verlängern. Das hat die VW-Tochter am Mittag mitgeteilt. Als Gründe wurden Nachfragerückgänge und Lieferengpässen genannt. Insgesamt entfallen laut Audi im Juli dennoch weniger Schichten als noch im Juni. Seit April, so der Konzern, sei an allen deutschen Standorten die Produktion bereits wieder langsam hochgefahren worden. So sei in Ingolstadt in sechs Schichten an allen drei Montagelinien die Arbeit wieder aufgenommen worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2020 13:00 Uhr