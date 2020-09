Behörden in Mecklenburg-Vorpommern suspendieren zwei Polizisten

Nachrichtenarchiv - 19.09.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Schwerin: In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Polizisten im Zuge von Ermittlungen wegen rechtsextremistischer Chats vom Dienst suspendiert worden. Sie stehen im Verdacht, auf ihren Privathandys antisemitische, ausländerfeindliche sowie naziverherrlichende Nachrichten verschickt zu haben, wie das Landesinnenministerium am Abend mitteilte. Insgesamt wird nach Regierungsangaben nun gegen 17 Beamte und einen Tarifangestellten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ermittelt. Innenminister Caffier sagte, die Zeit, in der man von Einzelfällen redet, sei vorbei. In Nordrhein-Westfalen waren zuletzt 30 Polizisten wegen Rechtsextremismusvorwürfen vom Dienst suspendiert worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.09.2020 06:15 Uhr