Behörden in Mariupol: mehr als tausend Schutzsuchende waren in bombardiertem Theater

Nachrichtenarchiv - 17.03.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: Noch immer ist unklar, wieviele Menschen beim Bombenangriff auf ein Theater in der südukrainischen Hafenstadt verletzt oder getötet wurden. Nach neuen Angaben der örtlichen Behörden befanden sich mehr als tausend Schutzsuchende in dem Theater. Die Regierung in Kiew spricht von einem Kriegsverbrechen und macht Russland dafür verantwortlich. Das Verteidigungsministerium in Moskau weist die Schuld der nationalistischen ukrainischen Asow-Brigade zu. Der ukrainische Präsident Selsenskyj wird heute morgen in einer Videoübertragung zu den Abgeordneten des Deutschen Bundestages sprechen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.03.2022 05:00 Uhr