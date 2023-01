Behörden in Kalifornien ordnen Evakuierungen nach Winterstürmen an

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Viele Wolken und Regen, an den Alpen Schnee

Das Wetter in Bayern: In der Nacht windig und viele Wolken. Bei 4 bis 0 Grad gebietsweise Regen oder Schneeregen, an den Alpen auch länger anhaltender Schneeregen und Schnee. Auch am Tag bei 2 bis 9 Grad regnerisch, die Schneefallgrenze liegt bei 600 bis 900 Meter. Nur am Mittwoch steigt sie bei 6 bis 12 Grad vorübergehend über 2.000 Meter an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.01.2023 01:00 Uhr