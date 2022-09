Behörden in Italien melden niedrige Wahlbeteiligung

Golfreise des Kanzlers bringt erste Gas-Lieferverträge

Abu Dhabi: Im Rahmen der Golfreise von Bundeskanzler Scholz sind offenbar erste Verträge über Energielieferungen vereinbart worden. Unser ARD-Korrespondent berichtet, dass eine erste Flüssigerdgas-Lieferung zum Jahreswechsel an einem der neuen, noch entstehenden LNG-Terminals in Norddeutschland ankommen soll. Der Vertrag über ein Volumen von rund 150.000 Kubikmetern sei zwischen dem Energiekonzern RWE und einem Anbieter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen worden. Auch eine Lieferung von Dieselkraftstoff wurde vertraglich vereinbart. Scholz fliegt am Nachmittag weiter nach Katar, um in Doha mit dem Emir über weitere Energielieferungen in den Bereichen Flüssiggas und Wasserstoff zu verhandeln. - Am Abend fliegt der Kanzler, der von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet wird, zurück nach Deutschland.

