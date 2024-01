Behörden in Island geben nach Vulkanausbruch vorsichtig Entwarnung

Reykjavik: Nach dem Vulkanausbruch in Island geben die Behörden vorsichtig Entwarnung. Das zuständige Meteorologische Institut erklärte, die Eruption sei beendet. Es bestehe jedoch weiterhin die Gefahr, dass sich Erdspalten im Fischerort Grindavik auftun. Vor sechs Tagen hatte dort zunächst die Erde gebebt, woraufhin die Verbliebenen der 4.000 Einwohner in Sicherheit gebracht wurden. Wenige Stunden später brach der Vulkan aus. Glühende Lava schob sich bis an den Ortsrand vor und zerstörte drei Häuser. Der Vulkanausbruch war bereits der fünfte in Island innerhalb von zwei Jahren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2024 20:45 Uhr