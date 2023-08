Behörden in Georgia haben Trump erkennungsdienstlich behandelt

Atlanta: Unter ausgiebiger Beobachtung durch die Medien ist Ex-US-Präsident Trump im Bundesstaat Georgia erkennungsdienstlich behandelt worden, auch durch die Aufnahme eines Polizeifotos. Er muss sich in Atlanta einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs stellen. US-Fernsehsender zeigten minutenlang die Wagenkolonne, mit der Trump zu einem Gefängnis in der Hauptstadt Atlanta fuhr, wo ihm auch eine Insassen-Nummer zugeteilt wurde. In Trumps Umgebung wurde die Absicht bekundet, mit der Aufnahme, die bei CNN ebenfalls weidlich gezeigt wurde, Geld zu verdienen. Inzwischen hat der republikanische Politiker, der seine Wiederwahl 2004 anstrebt, in seinem Privatjet Atlanta wieder verlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2023 03:00 Uhr