Behörden in Belarus nehmen mehr als 50 Oppositionelle fest

Nachrichtenarchiv - 26.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Bei Protesten in Belarus sind in der Hauptstadt und anderen Städten mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Menschenrechtszentrum Wesna mit, das Innenministerium bestätigte die Angaben. Die Sicherheitskräfte hatten in den letzten Tagen immer wieder davor gewarnt, an ungenehmigten Demonstrationen teilzunehmen. Die Behörden in Belarus gehen auch gegen die Literatur-Nobelpreisträgerin Alexijewitsch vor, die einem oppositionellen Koordinationsrat angehört. Sie wurde am Mittag zu einer Anhörung vorgeladen. Die Opposition wirft Präsident Lukaschenko vor, die Wahl vor drei Wochen manipuliert zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 12:00 Uhr