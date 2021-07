Behörden in Bayern geben Entwarnung bei Hochwasser

In Großbritannien steigen die Corona-Neuinfektionen massiv

London: In Großbritannien ist die Zahl der Neuinfektionen so stark gestiegen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Innerhalb von 24 Stunden wurden fast 55.000 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der Ansteckungen steigt seit über einem Monat an, in Großbritannien grassiert die Delta-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde. Der britische Gesundheitsminister Sajid Javid wurde trotz vollständiger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet. In Deutschland sind in Bremen und im Saarland jeweils mehr als die Hälfte der Einwohner vollständig gegen Covid-19 geimpft. Damit haben die beiden Bundesländer als erste die Marke von 50 Prozent überschritten. Bayern liegt mit 43 Prozent vollständig Geimpften auf einem der hinteren Plätze im Ländervergleich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2021 20:00 Uhr