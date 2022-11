Behörden im Iran verhängen nach Protesten erstes Todesurteil

Frau soll Bombe in Istanbul gezündet haben

Istanbul: Für die Explosion in der türkischen Metropole mit mindestens sechs Toten und zahlreichen Verletzten soll eine Attentäterin verantwortlich sein. Das sagte Vizepräsident Oktay am Abend. Nach ersten Erkenntnissen sei der Anschlag mit einer Bombe verübt worden, die von einer Frau gezündet worden sei. Die Behörden sprechen inzwischen von mehr als 80 Verletzten. Präsident Erdogan nannte die Tat in einer ersten Reaktion "niederträchtig". Die Verantwortlichen würden zur Verantwortung gezogen. Zum Zeitpunkt des Anschlags am Nachmittag war die Fußgängerzone besonders gut besucht. Auf Aufnahmen in Online-Netzwerken ist ein lauter Knall zu hören, Bilder zeigen Flammen und einen Krater. Bis zum Abend kreisten Hubschrauber über dem Gebiet. Bundesaußenministerin Baerbock zeigte sich auf Twitter betroffen und äußerte ihr Mitgefühl mit den Opfern. Das Auswärtige Amt riet allen Deutschen, die sich in Istanbul aufhalten, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 20:00 Uhr