Behörden gelingt großer Schlag gegen Schleuserbande

München; Der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Bundespolizei ist ein Schlag gegen eine europaweit agierende Schleuserorganisation gelungen. In einer deutschlandweit koordinierten Aktion wurden vier Männer festgenommen. Spezialeinheiten durchsuchten insgesamt acht Wohnungen sowie Geschäftsräume in Hannover, Leipzig und Duisburg. Den Männern werden 120 banden- und gewerbsmäßige Schleusungen vorgeworfen. In einem dieser Fälle sollen zwei Menschen ums Leben gekommen sein. Pro Schleusung sollen sie durchschnittlich 4.500 Euro bekommen haben. In den vergangenen drei Jahren sollen so rund 3,3 Millionen Euro zusammengekommen sein. Parallel zu den Razzien in Deutschland wurden in mehren europäischen Ländern ähnliche Maßnahmen durchgeführt. Europaweit wurden 20 Menschen festgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2024 14:45 Uhr