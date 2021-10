Behörden gehen mit Steuerrazzia gegen mutmaßliche Bande vor

München: Das Hauptzollamt und die Steuerfahndung gehen im großen Stil gegen mutmaßliche Steuerbetrüger vor. Seit heute früh durchsuchen rund 700 Einsatzkräfte mehr als 60 Objekte vor allem in Bayern, aber auch bundesweit wie etwa in Hamburg. Es wurden mehrere Luxusautos und hohe Bargeldbeträge sichergestellt sowie in München drei Verdächtige verhaftet. Sie sollen zu einer Bande gehören, die Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe hinterzogen haben soll. Der Bande wird vorgeworfen, Rechnungen fingiert und Geld für Leistungen verlangt zu haben, die gar nicht erbracht wurden. Dabei soll sie auch im großen Stil Mitarbeiter beschäftigt haben, ohne die erforderlichen Abgaben zu entrichten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 13:00 Uhr