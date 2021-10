Behörden gegen mit Steuerrazzia gegen mutmaßliche Bande vor

Bei Protesten gegen Militärputsch im Sudan gibt es mehrere Tote

Khartum: Nach dem Militärputsch im Sudan reißen die Proteste nicht ab. Trotz des gewaltsamen Vorgehens der Armee sind auch heute in dem ostafrikanischen Land Tausende Demonstranten auf den Straßen. Sie fordern, dass eine zivile Regierung eingesetzt wird. Bei den Protesten sollen bisher laut Medienberichten mindestens zehn Menschen von Soldaten erschossen worden sein. Ärzte und Beamte haben zu einem Generalstreik aufgerufen. Sudans oberster General hat für heute Mittag eine Pressekonferenz angekündigt. Das Militär hatte gestern die Kontrolle über die Hauptstadt Khartum übernommen und die zivile Regierung entmachtet. Heute will sich der UN-Sicherheitsrat in New York in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage beschäftigen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 12:00 Uhr