Behörden ermitteln wegen Sabotage nach Stromausfällen in Südfrankreich

Nizza: Nach massiven Stromausfällen binnen zwei Tagen in Südfrankreich ermitteln die Behörden nun wegen des Verdachts der Sabotage. Derzeit werde ein Schreiben von zwei anarchistischen Gruppierungen geprüft, die sich zu einem Anschlag auf elektrische Anlagen bekannt hätten, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Am Wochenende war erst in der Filmfestival-Stadt Cannes und kurz darauf in Nizza der Strom ausgefallen. Insgesamt gut 200.000 Haushalte waren zwischenzeitlich ohne Elektriztät. Auch der Flughafen von Nizza war vorübergehend nicht am Netz. Den Behörden zufolge gibt es mehrere Hinweise auf eine vorsätzliche Tat. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden inzwischen verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 03:00 Uhr