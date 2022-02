Behörden ermitteln gegen Lokführer nach S-Bahn-Unglück nahe München

Bahn rechnet sturm-bedingt mit Behinderungen bis Samstag

Berlin: Die sturm-bedingten Behinderungen im Zugverkehr werden nach Einschätzung der Deutschen Bahn bis mindestens Samstag andauern. Bis dahin sei bundesweit mit Einschränkungen zu rechnen, teilte das Unternehmen mit. Derzeit ruht der Fernverkehr in allen norddeutschen Bundesländern. Viele Strecken sind durch umgestürzte Bäume blockiert. Die Bahn appelliert an alle Kunden, sich vor Reise-Antritt über ihre Züge zu informieren. Sie empfiehlt, nicht notwendige Bahnreisen zu verschieben. Durch die Unwetter sind zwei Menschen ums Leben gekommen: In Niedersachsen und in Sachsen-Anhalt wurden Autofahrer von umstürzenden Bäumen erschlagen. In Germering bei München wurde ein Mann von einem Baum getroffen und schwer verletzt, ansonsten verlief der Sturm in Bayern vergleichsweise glimpflich. Für die kommende Nacht rechnet der Deutsche Wetterdienst mit extremen Orkan-Böen an der Ostseeküste mit Windgeschwindigkeiten bis zu 135 Kilometer pro Stunde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.02.2022 18:45 Uhr