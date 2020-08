Behörden erheben Anklage gegen vier weitere Audi-Manager

Nachrichtenarchiv - 06.08.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Im Diesel-Skandal ist Anklage gegen vier weitere Audi-Manager erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft München bestätigt hat, wurde die Anklage bei der Wirtschaftskammer des Münchner Landgerichts eingereicht. Verantworten müssen sich drei frühere Vorstandsmitglieder und ein Hauptabteilungsleiter, der sich im Ruhestand befindet. Den vier Beschuldigten werden Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen. Die Anklage umfasst mehr als 434.000 Fahrzeuge der Marken Audi, VW und Porsche, die vor allem in den USA und Europa verkauft worden sind. Im Zusammenhang mit dem Skandal um manipulierte Diesel-Abgaswerte laufen bereits Verfahren gegen den früheren Audi-Chef Stadler und drei weitere Beschuldigte. Der Betrugsprozess soll am 30. September in München beginnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.08.2020 10:15 Uhr