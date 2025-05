Behörden erheben Anklage gegen Liverpool-Fahrer

Liverpool: Die britischen Behörden haben Anklage gegen den Fahrer erhoben, der mit seinem Auto in Liverpool in eine Menschenmenge gerast ist. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, muss sich der 53-Jährige unter anderem wegen vorsätzlicher, schwerer Körperverletzung verantworten. Der Mann soll heute vor Gericht erscheinen. Bei dem Vorfall waren 79 Menschen verletzt worden. Noch ist offiziell unklar, warum das Fahrzeug bei der Meisterfeier des FC Liverpool in die Menge fuhr. Die Ermittler haben nur mitgeteilt, dass sie nicht von einem Terroranschlag ausgehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 02:00 Uhr