Behörden entziehen Extremisten in Bayern 140 Waffen

München: Die Zahl der Entwaffnungen in Bayern ist im vergangenen Jahr zurückgegagen. Das Innenministerum teilte mit, dass 40 Extremisten insgesamt 140 Waffen entzogen wurden. Im Jahr davor hatte es mehr als 80 Entwaffnungen gegeben. In den meisten Fällen handelte es sich demnach um sogenannte Reichsbürger und Anhänger der rechtsextremistischen Szene. - 2020 war das Waffenrecht in Bayern verschärft worden. Seitdem wurden insgesamt rund 900 Waffen entzogen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 07:00 Uhr