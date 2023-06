Behörden durchsuchen Wohnungen wegen Kinderporno-Verdachts

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Sonne und Wolken, Höchstwerte 20 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne und Wolken, am Alpenrand überwiegend bewölkt. In Niederbayern und an den Alpen sind auch lokale Schauer möglich. Höchstwerte 20 bis 25 Grad. In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt bei Tiefstwerten von 15 bis 8 Grad. Morgen überwiegend sonnig. Am Freitag vielerorts Regenfälle und Gewitter. Höchstwerte morgen 25 bis 29, in den folgenden Tagen 19 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2023 15:00 Uhr