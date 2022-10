Behörden beurlauben Polizisten nach Schulmassaker von Uvalde

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Uvalde: Etwas mehr als vier Monate nach dem Massaker an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas haben die Behörden weitere Konsequenzen gezogen. Der Schulbezirk von Uvalde hat alle dort zuständigen Polizisten vorübergehend beurlaubt. Die jüngsten Entwicklungen hätten neue Bedenken hinsichtlich der Abläufe in der Abteilung ergeben, hieß es dazu. Die Beamten würden andere Aufgaben im Bezirk übernehmen. Ein 18-Jähriger hatte Ende Mai an der Grundschule in Uvalde 19 Kinder und 2 Lehrerinnen erschossen. Es dauerte rund 70 Minuten bis die Polizei den Täter gestoppt hat.

