Behörde zählt über 800 Corona-Tote in Bayern

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: In Bayern sind inzwischen knapp 32.800 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sind knapp eintausend mehr als gestern. Gestorben sind nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bisher 803 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Am stärksten vom Coronavirus betroffen ist die Oberpfalz mit 325 Infizierten pro 100.000 Einwohnern und dort der Landkreis Tirschenreuth mit 1.300 Infizierten pro 100.000 Einwohnern. Ebenfalls stark betroffen sind zum Beispiel die Landkreise Wunsiedel, Neustadt an der Waldnaab, Rosenheim und Rottal-Inn.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 16:00 Uhr