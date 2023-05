Behörde meldet mehr Beschwerden über die Post

Meldungsarchiv - 26.05.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bei der Bundesnetzagentur häufen sich die Beschwerden gegen Post- und Paketunternehmen. Wie die Behörde den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte, waren es in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr als 8.500 und damit fast doppelt so viele wie in diesem Zeitraum vor einem Jahr. Zugenommen haben demnach vor allem Beschwerden wegen verlorengegangener oder beschädigter Briefen und Paketen. Fast alle Reklamationen richteten sich gegen die Deutsche Post.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2023 10:00 Uhr