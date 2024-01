Behörde gibt nach Erdbeben in Japan weitgehend Entwarnung

Tokio: Nach der heftigen Erdbeben-Serie im Zentrum Japans hat das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum weitgehend Entwarnung gegeben. Die Behörde auf Hawaii teilte mit, dass die Tsunami-Bedrohung weitgehend vorbei sei. Zuvor waren einige Küstengebiete von gut einem Meter hohen Flutwellen getroffen worden. Für die Halbinsel Noto hatte die japanische Meteorologiebehörde vor einer bis zu fünf Meter hohen Tsunami-Welle gewarnt. Die Erschütterungen durch die Erdbeben brachten selbst in der Hauptstadt Tokio Häuser zum Wanken. Das genaue Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Auf Fotos einer lokalen Zeitung in der Präfektur Ishikawa waren ein teilweise eingestürztes Haus und tiefe Risse in Straßen zu sehen. Im Online-Netzwerk X wurde ein Video veröffentlicht, das eine Reihe umgestürzter Holzhäuser zeigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 15:15 Uhr