Behörde fürchtet um Gasversorgung im nächsten Winter

München: Europa steht nach Ansicht des Chefs der Internationalen Energiebehörde, Birol, vor einer schwierigen Gasversorgung in kommenden Winter. In einem heute veröffentlichten Interview mit Reuters-TV sagte Birol, es sei nicht richtig, zu feiern, ohne an den nächsten Winter zu denken. Die deutsche Regierung habe zwar richtigerweise die Infrastruktur für Flüssiggas ausgebaut. Aber dazu brauche man Gas, und es könne sein, dass die LNG-Terminals gar nicht gefüllt werden könnten. Der IAEA-Chef betonte, 2023 sei die Summe des neuen LNG-Gases, das zusätzlich auf den Markt kommt, mit 23 Milliarden Kubikmetern im Vergleich sehr gering.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 19:00 Uhr