Behinderungen auf den Autobahnen in Bayern

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf den Autobahnen und Fernstraßen in Bayern kommt es heute Früh zu erheblichen Behinderungen. Seit gestern Abend rollt eine Reisewelle in Richtung Süden. Besonders betroffen ist die A8 München - Salzburg. Auch in Grenznähe auf der A3 vor Suben geht seit Stunden nur wenig vorwärts. Und in Österreich steht der Reiseverkehr so gut wie still - und zwar auf der Tauernautobahn Richtung Villach und der Karawankenautobahn Richtung Slowenien. Vor den Tunneln wird der Verkehr nur blockweise abgefertigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2021 08:00 Uhr