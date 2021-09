Behinderungen auf Autobahnen rund um München durch Abseilaktionen

Nachrichtenarchiv - 07.09.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am Eröffnungstag der Internationalen Automobil-Ausstellung, IAA, gibt es mehrere Störungaktionen. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums München seilten mehrere Menschen von Autobahnbrücken Transparente oder sich selbst ab, um so den Verkehr zu stören. Protestaktionen werden unter anderem von der A96, die A8, die A92, die A95 und die A94 gemeldet. Am Messegelände selbst gab es eine Demonstration von Greenpeace-Aktivisten, die in eine Wasserbecken stiegen. Die IAA wird am Nachmittag von Kanzlerin Merkel offiziell eröffnet. - Der Schwerpunkt der IAA liegt diesmal auf klimaneutraler Mobilität. Die Ausstellung findet auf dem Münchner Messegelände statt, aber auch an verschiedenen Plätzen in der Landeshauptstadt. Vertreten sind mehr als 1.000 Aussteller.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2021 10:00 Uhr