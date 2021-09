Behindertenbeauftragter fordert barrierefreie Wahllokale

Debatte über Radikalisierung von "Querdenken-Bewegung"

Berlin: Nach dem mutmaßlichen Mord an einem 20-Jährigen in Idar-Oberstein hat eine Debatte über die Radikalisierung der sogenannten "Querdenken-Bewegung" begonnen. Innenpolitiker verschiedenen Parteien machen die AfD für diese Entwicklung verantwortlich. Unionspolitiker Middelberg sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Partei mit gezielten Provokationen zur Polarisierung der Gesellschaft beitrage. SPD-Politikerin Vogt sagte, seit dem Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag seien Hass und Hetze enorm angestiegen. Manche AfD-Politiker sehen die Bundesregierung in der Verantwortung. Sie spalte mit "überzogenen Corona-Maßnahmen", hieß es. Am Samstag war ein Tankstellen-Mitarbeiter erschossen worden. Anlass war offenbar, dass er den mutmaßlichen Täter aufgefordert hatte, eine Corona-Maske zu tragen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.09.2021 04:00 Uhr