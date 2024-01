Behindertenbeauftragter beklagt Mängel in Arztpraxen

Berlin: Das deutsche Gesundheitswesen ist nicht inklusiv genug - beklagt der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Jürgen Dusel sagt, es sei höchstens ein Viertel der Arztpraxen barrierefrei. Besonders schlecht sei die Lage in gynäkologischen Praxen. Laut Dusel müssen Menschen mit Behinderung, die in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen, genau die gleichen Rechte auf freie Arztwahl und Versorgung haben wie alle anderen Menschen auch. Der Behindertenbeauftragte mahnt mit Blick auf die älter werdende Gesellschaft an, Barrierefreiheit allgemein besser mitzudenken. Für Dusel bedeutet das nicht nur bauliche Aspekte, sondern auch entsprechende digitale Angebote.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 11:00 Uhr