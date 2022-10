Beheizte Fußgängerbrücke in Traunstein landet im Steuer-Schwarzbuch

Berlin: Der Bund der Steuerzahler hat wieder eine Reihe von öffentlichen Projekten in Bayern als steuerverschwendung angeprangert. In seinem "Schwarzbuch" sind rund 100 Fälle aufgelistet. Dazu gehören eine beheizte Fußgängerbrücke in Traunstein, eine knapp 900.000 Euro teure Toilettenanlage in Regensburg, ein Rasengleis für eine Straßenbahn in Augsburg, die Miete für das Zukunftsmuseum in Nürnberg und die Kosten des G7-Gipfels auf Schloss Elmau.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.10.2022 01:00 Uhr