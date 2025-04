Behälter mit Atommüll in Niederbayern werden abgeladen

Niederaichbach: Die sieben Behälter mit Atommüll haben ihr Ziel in Niederbayern erreicht. Sie werden derzeit nach und nach von den Waggons abgeladen. Das teilte ein Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service mit. Die Fahrt sei ohne Störungen und Massenproteste abgelaufen. Viele Schaulustige versammelten sich auf den letzten paar Metern, um die Ankunft aus der Ferne zu beobachten. Der hochradioaktive Atommüll war 17 Stunden lang aus Nordenham in Niedersachsen unterwegs, um im stillgelegten Kernkraftwerk Isar 2 zwischengelagert zu werden. Insgesamt befinden sich damit 95 Castor-Behälter in Niederaichbach, bis ein Endlager gefunden wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2025 08:00 Uhr