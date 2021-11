Begrenzung der Biontech-Lieferungen löst Proteste aus

Neun Landkreise in Bayern liegen über der 1000er Inzidenz

München: In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen bei 636, wie das Robert-Koch-Institut meldet. Bundesweit liegt der Wert bei über 360. Den höchsten Wert in ganz Deutschland erreicht der bayerische Landkreis Freyung-Grafenau mit über 1500. Im Freistaat gibt es mittlerweile neun Landkreise, die die 1000er Inzidenz überschritten haben. Der Landrat von Mühldorf am Inn, Heimerl, schildert die Situation auf den Intensivstationen in seiner Region als hochdramatisch. In der BR24 Rundschau sagte er am späten Abend, noch nie seit Beginn der Pandemie seien so viele Covid-Patienten in den Kliniken gewesen. Die Patienten seien fast alle ungeimpft und würden auch immer jünger. Der Lockdown, der ab nächsten Mittwoch in Landkreisen mit sehr hoher Inzidenz gelten soll, sei unvermeidlich, sagte Heimerl. Er setze auf das Verständnis der Bürger für diese Maßnahme.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 09:00 Uhr