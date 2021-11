Begrenzung der Biontech-Lieferungen löst Proteste aus

Nachrichtenarchiv - 20.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn steht wegen der Verteilung der Impfstoffe in der Kritik. Anlass ist ein Schreiben an die Länder, in dem Höchstgrenzen für die Lieferung von Biontech-Impfdosen ankündigt werden. So sollen Arztpraxen zunächst nur 30 Impfdosen pro Woche bestellen können. Stattdessen soll vermehrt das Vakzin von Moderna eingesetzt werden. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek protestiert gegen die angekündigte Begrenzung. Das sei inakzeptabel, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Er will das Thema am Montag mit Spahn und seinen Länder-Kollegen besprechen. Die Stiftung Patientenschutz wirft Spahn sogar eine Behinderung der Auffrischungsimpfungen vor. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, für die Auffrischung denselben Impfstoff zu verwenden, wie bei der Grundimmunisierung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2021 08:00 Uhr