Beginn der Karwoche in Rom

Vatikanstadt: Am heutigen Palmsonntag beginnt die vorösterliche Karwoche. Sie bildet den Höhepunkt der Fastenzeit und mündet ins Osterfest, das höchste Fest der Christen. In einer Stunde beginnt auf dem Petersplatz in Rom die Messe, geleitet vom argentinischen Kurienkardinal Leonardo Sandri. Ob der gesundheitlich angeschlagene Papst daran teilnimmt, blieb bis zuletzt unklar. Gestern Nachmittag besuchte Franziskus seine Lieblingskirche nahe des römischen Hauptbahnhofs. Noch soll sich der 88-Jährigen auf Anraten seiner Ärzte nach seiner schweren Lungenerkrankung schonen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2025 09:00 Uhr