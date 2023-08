Beginn der Filmfestspiele in Venedig wird von Hollywood-Streiks geprägt

Venedig: Unter dem Eindruck der anhaltenden Streiks in Hollywood haben die Filmfestspiele in Venedig begonnen. Jurypräsident Damien Chazelle sprach von einer Warnung, dass die Branche wieder die Kunst in den Vordergrund stellen müsse. Auf dem roten Teppich waren am Abend deutlich weniger internationale Filmstars als üblich zu sehen. Auch der Eröffnungsfilm wurde streikbedingt ausgetauscht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 02:00 Uhr