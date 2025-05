Befürchteter Gletschersturz trifft Schweizer Bergdorf

Blatten: In der südlichen Schweiz ist ein weiterer großer Teil eines Gletschers abgebrochen und auf das Dorf Blatten gestürzt. Videos zeigen, wie gigantische Massen aus Eis, Schlamm und Geröll ins Tal stürzen. Mehrere Häuser wurden zerstört. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Eine Person gilt aber noch als vermisst. Wegen der Gefahrenlage war das Dorf in der Ferienregion Lötschental am Montag kurzfristig geräumt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2025 01:00 Uhr