Befürchtete größere Krawalle bleiben an Silvester aus

Berlin: Die befürchteten größeren Krawalle und Ausschreitungen sind zu Silvester ausgeblieben. Dennoch waren die Einsatzkräfte vielerorts im Dauereinsatz. Die Berliner Polizei berichtet von mehr als 300 Festnahmen. In der ganzen Stadt seien wieder Beamte mit Raketen und Böllern beworfen worden, einige von ihnen erlitten Verletzungen. Dennoch gab es weniger Vorfälle als im Vorjahr. Die Gewerkschaft der Polizei führt das auf die hohe Zahl der Beamten zurück, die in der vergangenen Nacht im Einsatz waren. Allein in Berlin seien es 4.000 gewesen. In Hannover und Bremerhaven wurden Feuerwehrleute bei Löscharbeiten mit Böllern beworfen. Drei Feuerwehrleute wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.01.2024 11:45 Uhr