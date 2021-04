Beerdigung von Prinz Philip am 17. April auf Schloss Windsor

Nachrichtenarchiv - 10.04.2021 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Prinz Philip wird am kommenden Samstag auf Schluss Windsor beerdigt. Das hat der Buckingham Palast am Abend bekannt gegeben. Geplant ist demnach eine Zeremonie für den Herzog von Edinburgh, die wegen der Corona-Pandemie klein ausfallen wird. Heute hat Großbritannien mit Salutschüssen im ganzen Land an Prinz Philip erinnert. Ab 12 Uhr Ortszeit wurden Kanonensalven abgefeuert, darunter in London, Belfast, Edinburgh, Cardiff sowie von den Kriegsschiffen der Royal Navy. Auch Papst Franziskus bekundete der Witwe, Königin Elisabeth, sein Beileid. In einem Schreiben des Vatikans heißt es, Franziskus erinnere an die Hingabe des Prinzen für seine Ehe und Familie und an sein öffentliches Engagement für Bildung und Förderung der jungen Generationen. Prinz Philip war gestern im Alter von 99 Jahren gestorben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2021 18:45 Uhr